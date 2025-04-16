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Под тенью дракона и орла: война США и Китая обрушила доходы России от нефти

1:23
Экономика

Доходы России от продажи нефти достигли минимума с июля 2023 года. По информации Bloomberg, ссылающейся на данные по отгрузкам из российских портов и цене на сорт Urals, ситуация усугубляется уже третью неделю подряд.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

13 апреля объём экспорта снизился до 3,13 млн баррелей в сутки — это самый низкий уровень с февраля. Такой спад происходит на фоне усиливающейся торговой напряжённости между Китаем и США, которая уже сказывается на глобальных ожиданиях экономического роста и, как следствие, снижает спрос на нефть.

Совокупная выручка от поставок нефти опустилась до $1,29 млрд в неделю. Между тем сорт Urals, ключевой для России, торгуется ниже $50 за баррель — это рекордное падение за последние месяцы, ранее зафиксированное агентством Argus.

Кроме того, внезапное решение восьми стран ОПЕК+ ускорить снятие ограничений на добычу добавило давления на нефтяной рынок. Однако для Москвы это вряд ли обернётся быстрым финансовым выигрышем: до октября российские нефтяные компании должны поддерживать текущие объёмы добычи, чтобы компенсировать прошлые переработки сверх квот.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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