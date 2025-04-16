Мороз съел турецкий урожай: невиданные холода оставили страну без фруктов

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аномальные холода, охватившие Турцию в марте и апреле, нанесли тяжелый удар по фруктовым садам страны.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фрукты

По информации профессора Халука Гедикоглу из Университета Коньи, в результате сильнейших за последние 30 лет заморозков пострадали значительные объемы урожая: почти 80% винограда, а также около половины абрикосов, яблок и черешни погибли.

Температура местами опускалась до -15°C, что крайне нетипично для региона в это время года. Министерство сельского хозяйства Турции уже подтвердило серьезность последствий: урожай потерян на больших площадях, а экспорт фруктов в Россию в ближайшее время существенно сократится, пишет ТАСС.

Гедикоглу подчеркнул, что оценки основаны на данных, полученных напрямую от фермеров по всей стране. Потери уже сейчас оцениваются как масштабные, и, вероятно, повлияют не только на внутренний рынок, но и на экспортную торговлю.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



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