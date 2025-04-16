США заманивают? Пошлины снизятся в обмен на отказ от дел с Китаем

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

США хотят убедить более 70 стран ограничить торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Главным инициатором этой идеи является министр финансов США Скотт Бессент, который уже представил план Дональду Трампу. Согласно этому плану, США намерены убедить страны запретить китайским компаниям базироваться на их территориях и поставлять через них товары. Также Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали "поглощать дешёвые промышленные товары из Китая". В обмен на согласие на такие меры США готовы снизить пошлины на импорт для этих стран.

Бессент рассчитывает, что такие действия помогут ослабить экономику Китая, изолировать его и вынудить пойти на уступки. Трамп ранее призвал Китай начать переговоры для урегулирования торговой войны, заявив, что "мяч на стороне Китая".

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин для более чем 200 стран, но 9 апреля, когда они должны были вступить в силу, он объявил 90-дневную паузу с базовой ставкой 10%. При этом США исключили ряд электронных устройств из списка пошлинных товаров, но они всё равно попадут под действие тарифов на полупроводники.

Что касается Китая, то послаблений не было, и совокупный размер импортных пошлин для этой страны составляет 145%, в ответ на что Пекин ввел свои пошлины в 125% и ограничил экспорт редкоземельных металлов, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

