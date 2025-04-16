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Новая волна интереса? Почему Индонезия требует больше филиалов российских вузов

0:52
Экономика

Индонезийская молодежь активно обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов и предоставить больше возможностей для изучения русского языка.

Мужчина решает задачу на доске
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина решает задачу на доске

Об этом сообщил глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на мероприятии "Слово о русском сердце".

Он отметил, что студенты и молодежь Индонезии проявляют большой интерес к России, российскому образованию и русскому языку. Они сами просят российские университеты открыть больше филиалов в Индонезии.

В рамках мероприятия представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета пригласили индонезийских студентов ознакомиться с учебными программами и особенностями Дальнего Востока как приоритетного региона России, передает РИА Новости.

Уточнения

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает 4-е место в мире по численности населения и 14-е по территории.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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