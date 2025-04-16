Снимать наличные нужно с умом! Как 20-40% от дохода могут изменить вашу финансовую жизнь

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота рекомендует россиянам держать в наличных не более 20-40% от ежемесячного дохода.
По данным Центробанка, в 2024 году россияне начали снимать на 7,3% больше наличных, чем в предыдущем году. Причины использования наличных могут варьироваться от привычек до страха перед мошенниками, и некоторые граждане даже хранят весь свой доход в наличных.
Однако, если деньги просто лежат в кошельке или дома, это лишает людей возможности получать процентный доход. К тому же, расплачиваясь картой, можно немного сэкономить на кэшбэке.
Так что, если ты предпочитаешь наличные, лучше ограничиться 20-40% от своего дохода. Это позволит тебе удобно проводить все необходимые транзакции, кроме крупных покупок, таких как бытовая техника, пишет РИА Новости.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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