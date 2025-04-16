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Новый лидер люксовых товаров? Как Hermes International обошла своего главного соперника LVMH

1:11
Экономика

Французская компания Hermes International S. C.A. стала самым дорогим производителем товаров класса "люкс" в мире, обогнав своего главного конкурента LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA.

Стильная девушка с пакетами в руках
Фото: Wikipedia by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная девушка с пакетами в руках

Акции LVMH упали на 7,8% после публикации слабого квартального отчета, и рыночная стоимость компании снизилась до примерно 245,4 миллиарда евро. В то же время акции Hermes немного подросли на 0,2%, что позволило её капитализации подняться до около 247 миллиардов евро.

LVMH сообщила о снижении выручки за первый квартал на 2%, составившей 20,31 миллиарда евро. Особенно пострадала сфера одежды и изделий из кожи, где продажи сократились на 5%.

В целом на рынок "люксовых" товаров негативно повлияли пошлины США на импорт товаров из Европы в размере 20%, которые позже были временно снижены до 10% на три месяца, пишет РБК.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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