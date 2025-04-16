Цены на вино взлетают: как акцизы и пошлины меняют рынок алкогольной продукции

По итогам января-марта 2025 года наблюдается снижение продаж: игристого вина на 5%, тихих вин на 2%, а плодовой продукции — более 70%.
Причины кроются в росте пошлин на продукцию из недружественных стран и увеличении издержек производителей.
Руководитель WineRetail Александр Ставцев сообщает, что цены на популярные позиции из недружественных стран выросли в среднем в два раза. Например, бутылка бюджетного итальянского Pinot Grigio, которая в начале 2024 года стоила 500-600 рублей, теперь стоит около 900-1000 рублей.
Исполнительный директор компании Fort Александр Липилин добавляет, что цены на вино также подорожали в ресторанах. Даже в демократичных заведениях бокал вина теперь стоит не менее 300-400 рублей, и многие потребители начинают разочаровываться в соотношении цены и качества, выбирая коктейли или пиво.
На рост цен влияют и увеличенные акцизы. С 1 января 2025 года ставка для этилового спирта возросла до 740 рублей за литр безводного спирта. Акциз на тихие вина увеличился с 34 до 112 рублей за литр, а на игристые — с 45 до 147 рублей за литр, пишет "Ъ".
Акциз (фр. accise, от лат. accido — обрезаю) — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (бензин, табак, алкогольные напитки и так далее) внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, то есть из других стран).
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