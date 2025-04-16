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Зайцем не проедут! Регионы России получат право взимать плату с грузовиков на региональных дорогах

2:04
Экономика

Предоставление субъектам Российской Федерации права на введение платы за проезд грузовых машин массой более 12 тонн по региональным дорогам может стать источником дополнительного финансирования для реализации плана дорожной деятельности до 2030 года.

Очередь грузовиков
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на расширенном заседании президиума Государственного Совета РФ.

По словам Цыденова, утвержденный правительством план дорожной деятельности предусматривает финансирование в размере 9,2 трлн рублей, из которых 2,7 трлн рублей будут направлены на субсидии регионам. Это сумма значительно превышает финансирование, выделяемое в 2018-2024 годах, практически увеличившись на треть. Он добавил, что регионы сейчас оценивают необходимые средства для модернизации уличной дорожной сети опорных пунктов и осознают потребность в дополнительном финансировании.

В этой связи предлагается рассмотреть дополнительные источники, включая возможность введения платы за проезд грузовиков по региональным дорогам. Субъекты смогут самостоятельно устанавливать эту плату и определять, на каких конкретно дорогах она будет действовать, а также устанавливать льготы для определенных категорий транспортных средств, таких как мусоровозы или машины, перевозящие строительные материалы для социальных объектов.

Цыденов также сообщил о предварительной оценке доходов от введения этой платы, которые могут варьироваться от 100 млн до 2,5 млрд рублей в год в зависимости от региона. Для реализации этой инициативы необходимо принять федеральный закон и подзаконные акты, а также определить операторов на местах. Цыденов подчеркнул, что данное предложение уже рассмотрено в комиссии Госсовета и поддержано всеми регионами, пишет ТАСС.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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