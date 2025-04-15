Домашний резервный фонд: сколько наличных стоит иметь на руках

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые эксперты рекомендуют иметь небольшую сумму наличных на руках на случай отключения электроэнергии, стихийных бедствий или других проблем.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с кошельком

Например, Мэтью Сэйнхольц, финансовый консультант из Флориды (США), считает, что комфортная сумма — от 500 до 1000 долларов.

Но важно не переусердствовать с наличными, ведь деньги, хранящиеся дома, не застрахованы и не приносят процентов. Мелисса Каро предупреждает, что наличные могут быть утеряны, украдены или потрачены на что-то ненужное. Поэтому лучше хранить эту информацию в секрете, чтобы не стать мишенью для воров.

Кроме наличных, стоит подумать о резервном фонде. Обычно рекомендуется откладывать на три-шесть месяцев основных расходов на счет с высокой доходностью. В условиях экономической неопределенности лучше накопить на год вперед.

Если вы только начинаете, помните, что любая сумма лучше, чем ничего. Даже 50 долларов — это уже хороший старт! Постепенно старайтесь увеличивать свои сбережения, сокращая необязательные расходы, пишет CNBC.

Уточнения

Мише́нь — щит, цель, мета, в которую стреляют, приспособление для учёта попаданий при стрельбе и метании, искусственная цель при тренировках и на соревнованиях по стрельбе на полигонах и в тирах, в различных видах человеческой деятельности, например в военном деле, спорте (стрелковый спорт и так далее) и так далее.





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