Некоторые эксперты рекомендуют иметь небольшую сумму наличных на руках на случай отключения электроэнергии, стихийных бедствий или других проблем.
Например, Мэтью Сэйнхольц, финансовый консультант из Флориды (США), считает, что комфортная сумма — от 500 до 1000 долларов.
Но важно не переусердствовать с наличными, ведь деньги, хранящиеся дома, не застрахованы и не приносят процентов. Мелисса Каро предупреждает, что наличные могут быть утеряны, украдены или потрачены на что-то ненужное. Поэтому лучше хранить эту информацию в секрете, чтобы не стать мишенью для воров.
Кроме наличных, стоит подумать о резервном фонде. Обычно рекомендуется откладывать на три-шесть месяцев основных расходов на счет с высокой доходностью. В условиях экономической неопределенности лучше накопить на год вперед.
Если вы только начинаете, помните, что любая сумма лучше, чем ничего. Даже 50 долларов — это уже хороший старт! Постепенно старайтесь увеличивать свои сбережения, сокращая необязательные расходы, пишет CNBC.
Мише́нь — щит, цель, мета, в которую стреляют, приспособление для учёта попаданий при стрельбе и метании, искусственная цель при тренировках и на соревнованиях по стрельбе на полигонах и в тирах, в различных видах человеческой деятельности, например в военном деле, спорте (стрелковый спорт и так далее) и так далее.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?