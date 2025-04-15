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От судна до стола: как пандемия изменила рыбную торговлю в Великобритании навсегда

5:07
Экономика

Митч Тонкс, шеф-повар и ресторатор, вспоминает момент, когда всё изменилось. Был март 2020 года — начало пандемии. Один из знакомых рыбаков из Девона позвонил ему в панике:

Радужная форель
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радужная форель

"Ник не мог продать свой улов. Я разослал письмо по нашей клиентской базе", — рассказывает Тонкс.

Он попросил людей прийти с контейнерами и наличными. Утром на пристань в Бриксхэме — крупнейшем по стоимости проданной рыбы порту Англии — пришло около 150 человек. Все хотели купить рыбу прямо с лодки. Многие спрашивали: "А почему мы не можем делать так всегда?"

"Рыбная розница сломана: супермаркеты закрывают рыбные отделы, а большая часть улова просто выбрасывается. Я решил пойти от проблемы — и упростить всю цепочку поставки" — признаётся Тонкс.

От порта к порогу: как родился цифровой рыбный рынок

Ещё до пандемии Тонкс построил помещение рядом с рыбным рынком в Бриксхэме, чтобы напрямую забирать рыбу в свои рестораны. Но именно локдаун стал катализатором: теперь его компания Rockfish продаёт рыбу напрямую онлайн, доставляя в более чем 12 000 домов по всей стране.

И он — не единственный. Когда рестораны и рынки закрылись, рыбная индустрия оказалась на грани. Но благодаря социальным сетям и сарафанному радио некоторые рыбаки нашли новые пути — и появились устойчивые цифровые бизнес-модели, которые остались с нами и после пандемии.

Майк Уорнер, консультант по морепродуктам из Саффолка, также полностью перестроил бизнес. С началом сезона морского окуня он арендовал фургон, получил лицензию и стал возить рыбу напрямую в Лондон.

"Я привозил улов в магазины в Челси и Ноттинг-Хилле — очереди стояли с утра, все соблюдали дистанцию, было похоже на фильм-катастрофу. Но это было и прибыльно", — говорит Уорнер.

Когда рынки снова открылись, конкурировать с крупными поставщиками он не мог. Он переключился на поставки в рестораны и открыл магазин в Вудбридже, но сейчас закрывает его — онлайн-продажи и консалтинг занимают всё больше времени.

Во время локдауна стали популярны "рыбные коробки" - подписки на свежую рыбу. Некоторые компании, вроде Wright Brothers, полностью отказались от оптовых поставок в пользу розницы. Оборот упал, но маржа выросла, а вместе с ней — прибыль.

Сегодня рыбу выгодно продавать онлайн: аукционы с "электронными часами" в Бриксхэме и Ньюлине позволяют получать хорошие цены от широкой аудитории покупателей.

"Теперь я покупаю рыбу с кофе в руках — из своего офиса в Суррее", — рассказывает Джереми Грив, глава онлайн-ритейлера Fish Society.

Covid как рывок для e-commerce

Компания Fish Society с 2016 года строила платформу онлайн-продаж, но до пандемии клиенты сомневались: а дойдёт ли рыба свежей? Всё изменилось 23 марта 2020 года, когда Борис Джонсон призвал заказывать еду на дом.

"Выручка выросла на 400% за ночь, — вспоминает Грив. — Мы работали по 24 часа 7 дней в неделю. Команда выросла с 8 до 30 человек. Сейчас наш оборот на 700% выше, чем до пандемии".

Рыба продаётся замороженной, что снижает потери: в отличие от охлаждённой продукции, её не выбрасывают при приближении срока годности.

Компании также перешли на экологичную упаковку. Fish Society отказалась от пенопласта в пользу картона, а Rockfish использует контейнеры из переработанного океанического пластика, которые можно вернуть за бонус.

Прозрачность и доверие — на первом месте

"Теперь вы точно знаете, кто и где поймал рыбу. Индустрия наконец-то взялась за проблему", — отмечает Уорнер.

Каждое филе Rockfish упаковано с указанием названия рыболовного судна, а цифровой след позволяет отследить происхождение.

По прогнозам, в 2024 году более 2,3 млн британцев будут использовать подписки на доставку еды. Пандемия оказала "сейсмическое" влияние на пищевые привычки, говорит Сет МакКарри из Marine Stewardship Council.

"Розничные платформы электронной торговли стали настоящим окном возможностей. Особенно после того, как крупные ритейлеры закрыли свои рыбные отделы".

Митч Тонкс уже тестирует виртуальную рыбную витрину - сенсорный экран, где можно выбрать свежую рыбу. Вскоре такие экраны появятся во всех ресторанах Rockfish.

"Если мы хотим устойчивого рыболовства в будущем, нам нужно менять не только практики в море, — говорит Тонкс, — но и то, как мы покупаем рыбу на суше".

Уточнения

Рыболо́вство — деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных законом случаях по приёмке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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