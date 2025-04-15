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Nvidia переносит производство суперкомпьютеров ИИ в США: на кону — полтриллиона долларов

3:03
Экономика

Впервые в истории компания Nvidia объявила, что будет производить свои суперкомпьютеры для искусственного интеллекта на территории США. Согласно заявлению компании, в Аризоне и Техасе уже зарезервировано более миллиона квадратных футов производственных мощностей, где будут создаваться специализированные чипы Blackwell и суперкомпьютеры нового поколения.

Саммит суперкомпьютеров 2018
Фото: commons.wikimedia.org by OLCF at ORNL, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Саммит суперкомпьютеров 2018

"Впервые движки глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта создаются в США", — заявил основатель Nvidia Дженсен Хуанг. — "Производство на американской земле позволит нам быстрее реагировать на растущий спрос, укрепить цепочки поставок и повысить устойчивость".

Производственный масштаб: от Аризоны до Техаса

В Аризоне Nvidia уже начала производство чипов Blackwell на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в Финиксе. Также компания совместно с Foxconn строит фабрику в Хьюстоне и с Wistron - в Далласе. Эти предприятия станут основой для создания ИИ-суперкомпьютеров, которые будут использоваться в "фабриках ИИ" - принципиально новых центрах обработки данных, ориентированных исключительно на ИИ-задачи.

Кроме того, Nvidia заключила соглашения с тайваньскими компаниями SPIL и Amkor для проведения операций по упаковке и тестированию чипов также в Аризоне.

Ожидается, что массовое производство стартует в течение 12-15 месяцев. По оценке Nvidia, эти проекты создадут сотни тысяч рабочих мест и обеспечат триллионы долларов экономической устойчивости для США на ближайшие десятилетия.

Тарифные войны и политическая подоплёка

Объявление Nvidia прозвучало на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о введении новых тарифов в сфере полупроводников. Хотя действуют временные исключения для смартфонов и ноутбуков, госсекретарь по торговле Говард Латник в эфире ABC подтвердил: полупроводники "будут включены в тарифы" в ближайшие месяцы.

Белый дом уже назвал шаг Nvidia "воплощением эффекта Трампа".

"Президент поставил цель — вернуть производство микрочипов в США, и теперь эта стратегия приносит плоды", — говорится в официальном заявлении. — "Только в секторе технологий мы уже зафиксировали триллионы долларов новых инвестиций".

Инвестиции и инфраструктура ИИ: Stargate и $500 миллиардов

Ранее в этом году Дональд Трамп анонсировал совместный проект на $500 миллиардов, в рамках которого OpenAI, Oracle и SoftBank создадут новое предприятие Stargate. Его задача — строить центры обработки данных и генерирующие мощности в Техасе, необходимые для развития искусственного интеллекта.

Начальная инвестиция составляет $100 миллиардов, но в перспективе сумма может увеличиться в пять раз.

Уточнения

Суперкомпьютер (англ. Supercomputer, СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель) — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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