Nvidia переносит производство суперкомпьютеров ИИ в США: на кону — полтриллиона долларов

Впервые в истории компания Nvidia объявила, что будет производить свои суперкомпьютеры для искусственного интеллекта на территории США. Согласно заявлению компании, в Аризоне и Техасе уже зарезервировано более миллиона квадратных футов производственных мощностей, где будут создаваться специализированные чипы Blackwell и суперкомпьютеры нового поколения.
"Впервые движки глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта создаются в США", — заявил основатель Nvidia Дженсен Хуанг. — "Производство на американской земле позволит нам быстрее реагировать на растущий спрос, укрепить цепочки поставок и повысить устойчивость".
В Аризоне Nvidia уже начала производство чипов Blackwell на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в Финиксе. Также компания совместно с Foxconn строит фабрику в Хьюстоне и с Wistron - в Далласе. Эти предприятия станут основой для создания ИИ-суперкомпьютеров, которые будут использоваться в "фабриках ИИ" - принципиально новых центрах обработки данных, ориентированных исключительно на ИИ-задачи.
Кроме того, Nvidia заключила соглашения с тайваньскими компаниями SPIL и Amkor для проведения операций по упаковке и тестированию чипов также в Аризоне.
Ожидается, что массовое производство стартует в течение 12-15 месяцев. По оценке Nvidia, эти проекты создадут сотни тысяч рабочих мест и обеспечат триллионы долларов экономической устойчивости для США на ближайшие десятилетия.
Объявление Nvidia прозвучало на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о введении новых тарифов в сфере полупроводников. Хотя действуют временные исключения для смартфонов и ноутбуков, госсекретарь по торговле Говард Латник в эфире ABC подтвердил: полупроводники "будут включены в тарифы" в ближайшие месяцы.
Белый дом уже назвал шаг Nvidia "воплощением эффекта Трампа".
"Президент поставил цель — вернуть производство микрочипов в США, и теперь эта стратегия приносит плоды", — говорится в официальном заявлении. — "Только в секторе технологий мы уже зафиксировали триллионы долларов новых инвестиций".
Ранее в этом году Дональд Трамп анонсировал совместный проект на $500 миллиардов, в рамках которого OpenAI, Oracle и SoftBank создадут новое предприятие Stargate. Его задача — строить центры обработки данных и генерирующие мощности в Техасе, необходимые для развития искусственного интеллекта.
Начальная инвестиция составляет $100 миллиардов, но в перспективе сумма может увеличиться в пять раз.
Суперкомпьютер (англ. Supercomputer, СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель) — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.
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