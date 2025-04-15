Конец доминированию Google на Android? Япония вынесла историческое решение против IT-гиганта

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

15 апреля 2025 года Комиссия по справедливой торговле Японии вынесла постановление, требующее от Google прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство страны.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Офис Google

Компания обвиняется в том, что принуждала производителей смартфонов к предустановке своих приложений на устройства с Android.

Это первый случай, когда Япония принимает такие меры против одной из крупнейших американских технологических компаний. Старший следователь комиссии Сайко Накадзима отметила, что Google затрудняет использование конкурентных поисковых систем на телефонах Android, сообщает The Japan Times.

Уточнения

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов).





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