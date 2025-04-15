Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 электромотоциклов, которые можно водить без прав: идеальны для городских поездок в Бразилии
Взрывная сила вам гарантирована: в мире фитнеса это упражнение популярнее с каждым днём
Милый жест — опасная привычка: правда о поцелуях с питомцами
Эти города Нью-Джерси перенесут вас в Европу — без виз и перелётов
Ошибка, которая портит прямоугольные комнаты — и как её избежать
5 простых шагов, чтобы научиться самодисциплине: управлять собой станет легко
Из политика в айти: экс-премьер Британии заявила о создании своей соцсети
Борщ, как у бабушек СССР, и их секретный ингредиент
Европейский нацизм: Россия ответила на отказ ЕС принмать Сербию

Доллар получил удар под дых после дня освобождения Трампа! Что стоит за падением на 4%

1:00
Экономика

После "дня освобождения" Дональда Трампа в начале апреля индекс доллара упал более чем на 4%, так как инвесторы начали распродажу активов в США.

Долларовая купюра
Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долларовая купюра

Трамп утверждает, что доллар всегда будет "валютой выбора", но эксперт Майкл Браун, предупреждает о риске отказа от долларовой гегемонии.

Браун отметил, что, несмотря на отсутствие альтернатив доллару как резервной валюте, непоследовательная экономическая политика и резкие изменения в управлении Трампа вызывают беспокойство. Он выразил опасения по поводу "дедолларизации", которая может стать реальностью.

Падение доллара также связано с повышением тарифов на китайские товары, что может привести к росту инфляционных рисков для США. В результате евро вырос на 5% и стал одной из немногих альтернатив для инвесторов. Фунт стерлингов хоть и не показал резкого роста, но все же поднялся на 2% по отношению к доллару, пишет cityam.

Уточнения

Гегемо́ния — политическое, экономическое, военное превосходство, контроль одного государства или общественного класса над другим.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Воздушный, как облако: классический пасхальный кекс из Германии
Еда и рецепты
Воздушный, как облако: классический пасхальный кекс из Германии Аудио 
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Здоровье
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно Аудио 
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи
Еда и рецепты
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Родители сами начнут следить за детьми на ЕГЭ
Ты ешь, и кожа стареет: шокирующая правда о привычных продуктах
Ядерное давление: раскрыто, чем США давят на Иран
Россияне покидают чёрные списки США и ЕС: вот с кого уже сняли санкции
Экономические хотелки: Трамп дал ответ по торговой войне с Китаем
Кошка точит когти об диван? Настоящая причина не там, где вы думаете
Духовка засияет без химии — понадобится только один порошок
Готовы к новой пандемии: ВОЗ провела учения на случай появления страшной инфекции
Пыль больше не вернётся: 5 хитрых добавок в воду, которые работают дольше тряпки
Популярный в СССР вид животноводства возрождают в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.