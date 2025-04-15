Доллар получил удар под дых после дня освобождения Трампа! Что стоит за падением на 4%

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

После "дня освобождения" Дональда Трампа в начале апреля индекс доллара упал более чем на 4%, так как инвесторы начали распродажу активов в США.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Трамп утверждает, что доллар всегда будет "валютой выбора", но эксперт Майкл Браун, предупреждает о риске отказа от долларовой гегемонии.

Браун отметил, что, несмотря на отсутствие альтернатив доллару как резервной валюте, непоследовательная экономическая политика и резкие изменения в управлении Трампа вызывают беспокойство. Он выразил опасения по поводу "дедолларизации", которая может стать реальностью.

Падение доллара также связано с повышением тарифов на китайские товары, что может привести к росту инфляционных рисков для США. В результате евро вырос на 5% и стал одной из немногих альтернатив для инвесторов. Фунт стерлингов хоть и не показал резкого роста, но все же поднялся на 2% по отношению к доллару, пишет cityam.

Уточнения

Гегемо́ния — политическое, экономическое, военное превосходство, контроль одного государства или общественного класса над другим.





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