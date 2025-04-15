Китай захлопнул дверь перед Boeing! Вот какой удар по США скрывается за этим решением

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай прекращает закупки самолетов Boeing — очередной шаг в торговой войне с США.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завод Боинг

По информации Bloomberg, китайское правительство также попросило авиаперевозчиков остановить закупки запчастей и оборудования у американских производителей.

Известно, что около 10 самолетов Boeing 737 Max ожидают поставки в Китай, и если документы будут оформлены до начала действия новых тарифов, их все-таки могут пропустить. Это ограничение стало настоящим ударом для Boeing и других производителей, которые пытаются справиться с последствиями эскалации торговой войны.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что его компания может отложить получение новых самолетов, если цены на них повысятся. Акции Boeing уже упали из-за опасений по поводу тарифов и недостаточного инвестирования в новые технологии.

Airbus, конкурент Boeing, внимательно следит за ситуацией и сообщает о проблемах с получением комплектующих от американского поставщика, что также влияет на производство самолетов.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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