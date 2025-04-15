Вашингтон снял пошлины — трейдеры срочно вывозят золото из США

Когда Вашингтон решил избавить золото от пошлин, трейдеры, воспользовавшись ценовыми колебаниями, стали массово вывозить драгметалл из США.
Теперь, когда на складах American Metal нет стимула хранить золото, оно может быть продано на других рынках. К тому же запасы Comext всё уменьшались последние семь дней с пятничным оттоком, составившим около 700 миллионов долларов — это крупнейший отток за год!
Разница в ценах между фьючерсами Comext и лондонской спотовой ценой на золото значительно сократилась, и теперь трейдеры могут рассмотреть возможность возвращения золота на физический рынок Лондона или в Азию, если там будут достаточно привлекательные цены, передаёт portfolio.
Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.