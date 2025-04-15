Вашингтон снял пошлины — трейдеры срочно вывозят золото из США

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда Вашингтон решил избавить золото от пошлин, трейдеры, воспользовавшись ценовыми колебаниями, стали массово вывозить драгметалл из США.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Теперь, когда на складах American Metal нет стимула хранить золото, оно может быть продано на других рынках. К тому же запасы Comext всё уменьшались последние семь дней с пятничным оттоком, составившим около 700 миллионов долларов — это крупнейший отток за год!

Разница в ценах между фьючерсами Comext и лондонской спотовой ценой на золото значительно сократилась, и теперь трейдеры могут рассмотреть возможность возвращения золота на физический рынок Лондона или в Азию, если там будут достаточно привлекательные цены, передаёт portfolio.

Уточнения

Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.

