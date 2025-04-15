Бабушкин рецепт принёс $4 млн: лондонский инфлюенсер делится секретами своего бизнеса

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эрим Каур — предпринимательница и инфлюенсер из Лондона, она заработала 4 млн долларов на продаже масел для волос, основанных на древних индийских традициях.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с покупками

Девушка основала бренд ByErim в 2019 году и с тех пор привлекла более 700 000 подписчиков в соцсетях. Её фирменное масло для роста волос, содержащее восемь натуральных масел, стало настоящим хитом.

У Эрим не было матери, когда она росла. Её мама умерла, когда Эрим было всего восемь лет, и она всегда хотела выглядеть как она. Это вдохновило её на создание бренда, чтобы помочь другим детям, которые выросли без мамы или сестер.

Под влиянием бабушки, которая наносила масла на её волосы, Эрим разработала формулу, которая стала основой ByErim для ухода за волосами, пишет CNBC.

Уточнения

Инфлюэ́нсер также инфлюе́нсер (от англ. influence — «влияние») — человек, мнение которого является важным для большого числа людей, «лидер мнений»; лицо, которое может влиять на мнение многих; обычно это знаменитость, эксперт в своей области, в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.



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