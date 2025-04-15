Трамп настойчив! За $2,2 млрд может измениться судьба Гренландии

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп может выделить $2,2 млрд на покупку Гренландии.

Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Гренландии

Эта информация от журнала Newsweek основана на предложении 33-го президента США Гарри Трумэна 1946 года о покупке Гренландии за $100 млн, что в современных условиях эквивалентно примерно $1,6 млрд. Издание также добавило к этой сумме $600 млн, которые Копенгаген ежегодно выделяет острову, пишет argumenti.ru.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не смогут получить Гренландию, комментируя высказывания Дональда Трампа, который выразил уверенность, что территория в ближайшее время перейдет под контроль Вашингтона. Нильсен уточнил, что Гренландия не принадлежит другим странам и что её будущее решается самостоятельно.

Он призвал гренландцев не бояться заявлений Трампа и реагировать на них спокойно и сплоченно. Гренландия до 1953 года была колонией Дании, но сейчас является автономной территорией с возможностями для самоуправления и ведения внутренней политики.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.



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