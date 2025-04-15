Андрей Воробьев запустил новое производство пищевой упаковки в Подмосковье

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе нового производственного комплекса по выпуску асептической упаковки в подмосковном Чехове. На предприятии также присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Фото: Пресс-служба Правительства Московской области by Екатерина Агеева Производственный комплекс по выпуску асептической упаковки в подмосковном Чехове

Новый цех компании "МолоПак" позволит ежегодно производить до 1,2 млрд упаковок для жидких пищевых продуктов длительного хранения. Проект реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что компания получила льготный заем в размере 600 млн рублей, что соответствует задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". При этом запуск площадки обеспечил создание 110 новых рабочих мест.

Президент, комментируя открытие сразу трех новых предприятий лесопромышленного комплекса, в том числе подмосковного, подчеркнул, что в реализации проектов были использованы российские технологии и оборудование.

"Нашим производителям будем помогать выстраивать логистику и выходить на новые рынки", — заявил Путин.

Упаковка, производимая "МолоПак", используется для молока, соков, вина и другой продукции. В компании уточнили, что 90% используемого сырья — российского происхождения.

"Речь идет не только об импортозамещении, но и о технологическом суверенитете, за который мы так бьемся", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, еще 600 млн рублей инвестор направил на строительство объекта.

По словам учредителя и управляющего директора "МолоПак" Тимура Гущина, первая линия предприятия уже выпускает 800 млн упаковок в год.

"Сейчас запускаем вторую площадку, а летом 2026 года — третью. Московская область выделила землю под проект по льготной программе "Земля за 1 рубль", — сообщил Гущин.

Компания реализует еще один проект в рамках программы импортозамещения — строительство высокотехнологичного производственно-складского комплекса. Его готовность составляет 50%, запуск намечен на 2026 год. На реализацию этого проекта компания получила заем от ФРП на 900 млн рублей по программе "Проекты развития".

Ранее власти Подмосковья сообщили, что за 2024 год фармацевтические компании региона отгрузили продукции на 260 млрд рублей.

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