Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один ход — и волосы как в рекламе: простая вещь творит чудеса
Запечённая картошка и шампиньоны — салат, от которого не оторвёшься
Мамонты возвращаются: когда Сибирь снова увидит гигантов
Вашей семье хватит 40 тысяч: внедрите эти простые правила в бюджет, и деньги перестанут утекать
Примените этот простой трюк для ночного жиросжигания — и будете очень довольны!
Как питомцы распознают ложь, тревогу и обиду — вот что говорит наука
Фукуок становится звездой: турист объяснил, почему на этот вьетнамский остров скоро хлынут толпы
Мигалка сзади, сплошная впереди — что делать, чтобы не остаться без прав
Картошка под соломой: простой метод для ленивых и умных

Андрей Воробьев запустил новое производство пищевой упаковки в Подмосковье

2:43
Экономика

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе нового производственного комплекса по выпуску асептической упаковки в подмосковном Чехове. На предприятии также присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Производственный комплекс по выпуску асептической упаковки в подмосковном Чехове
Фото: Пресс-служба Правительства Московской области by Екатерина Агеева
Производственный комплекс по выпуску асептической упаковки в подмосковном Чехове

Новый цех компании "МолоПак" позволит ежегодно производить до 1,2 млрд упаковок для жидких пищевых продуктов длительного хранения. Проект реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что компания получила льготный заем в размере 600 млн рублей, что соответствует задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". При этом запуск площадки обеспечил создание 110 новых рабочих мест.

Президент, комментируя открытие сразу трех новых предприятий лесопромышленного комплекса, в том числе подмосковного, подчеркнул, что в реализации проектов были использованы российские технологии и оборудование.

"Нашим производителям будем помогать выстраивать логистику и выходить на новые рынки", — заявил Путин.

Упаковка, производимая "МолоПак", используется для молока, соков, вина и другой продукции. В компании уточнили, что 90% используемого сырья — российского происхождения.

"Речь идет не только об импортозамещении, но и о технологическом суверенитете, за который мы так бьемся", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, еще 600 млн рублей инвестор направил на строительство объекта.

По словам учредителя и управляющего директора "МолоПак" Тимура Гущина, первая линия предприятия уже выпускает 800 млн упаковок в год.

"Сейчас запускаем вторую площадку, а летом 2026 года — третью. Московская область выделила землю под проект по льготной программе "Земля за 1 рубль", — сообщил Гущин.

Компания реализует еще один проект в рамках программы импортозамещения — строительство высокотехнологичного производственно-складского комплекса. Его готовность составляет 50%, запуск намечен на 2026 год. На реализацию этого проекта компания получила заем от ФРП на 900 млн рублей по программе "Проекты развития".

Ранее власти Подмосковья сообщили, что за 2024 год фармацевтические компании региона отгрузили продукции на 260 млрд рублей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Российский шоу-бизнес
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры Аудио 
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Домашние животные
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Землетрясения выдали тайну: внутри планеты прячется океан
Последний рубеж ВСУ: что происходит в монастыре под Курском
Разногласия по уставу ООН: Лавров поспорил с Токаевым о границах и народах
Жильё или вклад: деньги предпочли банк, а не бетон
Сожгли траву — а сорняков стало больше? Вот почему
Этот секрет с рыбой увеличит урожай помидоров вдвое
Закон против крипты: в России будут изымать цифровые активы
Мошенники прикинулись налоговой: новая схема пугает россиян
Как приготовить щи, чтобы влюбиться в них заново
Завал на шахте "Садкинская": два горняка под землёй, идут спасательные работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.