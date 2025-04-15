Акция, которую нельзя пропустить: Монетная неделя приносит миллионы

За первую неделю акции "Монетная неделя" россияне обменяли 2 миллиона 460 тысяч монет на сумму более 9,3 миллиона рублей.
Акция проходит с 7 по 19 апреля и включает не только банки, но и сетевые магазины. В отделениях банков также можно зачислить сумму на свой счет. Например, в офисах Россельхозбанка за неделю приняли около 2 миллионов монет на сумму около 8 миллионов рублей. Обмен монет на банкноты остается самой популярной опцией.
С учетом активности участников, Россельхозбанк прогнозирует, что в рамках акции будет собрано около 3,5 миллиона монет на сумму не менее 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Банкно́та банкно́т (от англ. bank — «банк» и note — «расписка») — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых «гибридных банкнот».
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