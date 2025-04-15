Россияне вкладывают деньги в золото: как два дня изменили рынок инвестиций

На фоне обвала мировых рынков россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды, согласно данным аналитиков.
Более 54% притока инвестиций пришлось на 8 и 9 апреля. За всего два дня россияне вложили в биржевые фонды, отслеживающие цены на золото, более 1 млрд рублей, как сообщает "РБК Инвестиции". Интерес инвесторов возрос на прошлой неделе, когда рынки колебались из-за введения и отмены пошлин президентом США Дональдом Трамп.
Так, 8 апреля среднедневной суммарный приток в "золотые" фонды составил 491 млн рублей, а 9 апреля — 541 млн. Примечательно, что около 70% этого объема обеспечил БПИФ "Золото. Биржевой" от УК "ВИМ Инвестиции".
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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