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Россияне вкладывают деньги в золото: как два дня изменили рынок инвестиций

0:56
Экономика

На фоне обвала мировых рынков россияне начали активно вкладывать деньги в "золотые" фонды, согласно данным аналитиков.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

Более 54% притока инвестиций пришлось на 8 и 9 апреля. За всего два дня россияне вложили в биржевые фонды, отслеживающие цены на золото, более 1 млрд рублей, как сообщает "РБК Инвестиции". Интерес инвесторов возрос на прошлой неделе, когда рынки колебались из-за введения и отмены пошлин президентом США Дональдом Трамп.

Так, 8 апреля среднедневной суммарный приток в "золотые" фонды составил 491 млн рублей, а 9 апреля — 541 млн. Примечательно, что около 70% этого объема обеспечил БПИФ "Золото. Биржевой" от УК "ВИМ Инвестиции".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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