Kia запланировала продажи в России: 50 тысяч автомобилей и забытые амбиции

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южнокорейский автопроизводитель Kia снова включил российский рынок в свои планы на текущий год.

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia EV6

Объем продаж запланирован на уровне 50 тыс. автомобилей. Ранее, в 2022 году, Kia и ее материнская компания Hyundai ушли из России. В 2021 году Kia занимала второе место по продажам на отечественном рынке с 205 тыс. машин, а Hyundai была на третьем месте с 167 тыс., пишет РБК со ссылкой на Yonhap.

В прошлом году Hyundai продала свой завод в Санкт-Петербурге компании "Арт-Финанс" за 140 тыс. вон (около 10 тыс. руб.) с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. Завод переименовали в "Автомобильный завод АГР" и начали выпуск автомобилей новой марки Solaris.

Недавно появились сообщения, что Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок, в том числе обратный выкуп петербургского завода. Это связано с активизацией мирных переговоров и возможным ослаблением санкций против России.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.