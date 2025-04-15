Из 0 до 41,4 тыс. тонн: в России успешно развивается рынок сурими

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крабовые палочки на российском рынке теперь полностью отечественного производства.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки

Рыбопромышленники обеспечивают страну продуктами из собственного сырья, и с начала 2025 года в России произвели 41,4 тыс. тонн сурими из минтая — на 37% больше, чем в прошлом году. По итогам 2024 года Россия вошла в топ-5 мировых производителей этой продукции, как рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Он отметил, что внутренний рынок полностью закрывает спрос на переработку: в 2024 году было поставлено 21 тыс. тонн сурими, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Это почти треть от общего отечественного выпуска, пишет "РГ".

За четыре года Россия стала лидером по поставкам сурими в Китай и увеличивает экспорт в Южную Корею. Внутренний спрос тоже растет, и в 2024 году на рынок было отгружено почти вдвое больше сурими, чем в 2023-м. Надо отметить, что еще в 2020 году сурими в России вообще не производили.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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