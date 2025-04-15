Рослесинфорг не справляется! В Приморье могут открыться новые горизонты для инвесторов

Глава Приморья Олег Кожемяко обратился к Владимиру Путину с просьбой о демонополизации процесса лесоустройства на арендованных лесных участках.
На совещании с членами правительства губернатор предложил убрать полномочия у Рослесинфорга и привлечь сторонних инвесторов для выполнения этих работ.
Кожемяко отметил, что Рослесинфорг, обладая более 300 тыс. га заказов в Приморском крае, не справляется с возложенными на него обязательствами. Он напомнил, что до 2022 года, когда произошли изменения в Лесном кодексе, доля Рослесинфорга в лесоустройственных работах не превышала 20%, а в регионе было установлено от 500 тыс. до 1 млн га. Сейчас же работы сократились до минимума, и на арендованных участках требуется более 400 тыс. га, но их некому обрабатывать.
Кожемяко предупредил, что потребность в лесоустройстве будет только расти и это может привести к сокращению объемов заготовки древесины, а предприятия могут начать вести хозяйство на истощение, пишет ТАСС.
Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).
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