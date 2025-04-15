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Императорский фарфоровый завод покоряет мировые рынки: первый магазин в Турции откроет двери в 2025 году

1:13
Экономика

В 2025 году "Императорский фарфоровый завод" (ИФЗ) откроет свой первый магазин в Турции, а именно в Стамбуле, и это событие состоится в ближайшие месяцы.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Кроме того, компания рассматривает Индию как перспективный рынок и планирует подписать соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году.

ИФЗ также нацелен на Китай, где планирует открыть два новых магазина в Шанхае и Гуанчжоу. У предприятия уже есть три магазина в Китае, и с новыми точками количество торговых объектов увеличится до пяти. В прошлом году ИФЗ впервые вышел на рынок Бразилии и продолжает экспортировать свою продукцию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Корею и Китай.

Генеральный директор ИФЗ Татьяна Тылевич отметила, что доля экспорта в денежном выражении составляет около 20% от общего объема. Прирост год к году незначительный, так как в последние годы завод сосредоточился на переориентации экспорта, заменяя европейские рынки рынками юго-восточных стран, пишут "Ведомости Северо-Запад".

Уточнения

Фарфо́р — разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины (каолина) со спёкшимся «остеклованным» (из-за присутствия в шихте полевого шпата и кварца) после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях (в отличие от фаянса и полуфаянса) «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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