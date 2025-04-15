Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депрессия без выхода? У науки есть неожиданное решение
Разбитые авто и следы клюва: пернатые вандалы атакуют городские парковки
Полезные свойства картофельных очисток: почему их стоит замораживать
Забудьте о паркете: эти 4 материала для пола выглядят шикарно, но стоят копейки
Чистое стекло — не роскошь: привычка, которой нет, но она должна быть у каждого
Больше, чем возраст: сохраняем сексуальность, чувственность и харизму после 30
Врата в ад: как древние микроорганизмы Сибири угрожают человечеству
Мечтали о пляже Ла Пелоса? Узнайте условие, чтобы не сорвалась поездка на Сардинию
Забытый аромат Остравы: история почти исчезнувших кафе, которые скоро снова оживут

Подоспел инвестор? Как ЕБРР планирует трансформировать молдавский порт Джурджулешты

1:44
Экономика

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил международный тендер для поиска нового инвестора для ключевого молдавского порта — Международного свободного порта Джурджулешты.

Bukit Merah, Singapore
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Bukit Merah, Singapore

Банк запустил структурированный процесс слияний и поглощений, чтобы найти стратегических и финансовых инвесторов, которые смогут поддержать долгосрочное развитие этого важного актива для Молдавии.

Инвестора ищут в тесном сотрудничестве с правительством Молдавии, учитывая все аспекты будущей коммерческой деятельности и правовую базу работы порта. ЕБРР отметил, что с момента приобретения порта в 2021 году он значительно повысил его эффективность, объемы пропускной способности и прибыльность. Банк продолжает стремиться привлечь авторитетных инвесторов для дальнейшей трансформации порта в конкурентоспособный центр торговли.

Консультантом по продаже порта выступает Райффайзенбанк. Порт обрабатывает более 70% молдавского импорта и экспорта, обеспечивая поставки различных грузов. Его стратегическая роль в регионе возросла, и он хорошо позиционирован для поддержки восстановления Украины.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря на левом берегу рек Прут и Дунай. Это единственный порт Молдавии с выходом к Черному морю, образованный в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья. Порт включает нефтяной терминал, два зерновых терминала и бизнес-парк, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Российский шоу-бизнес
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Депрессия без выхода? У науки есть неожиданное решение
Разбитые авто и следы клюва: пернатые вандалы атакуют городские парковки
Полезные свойства картофельных очисток: почему их стоит замораживать
Забудьте о паркете: эти 4 материала для пола выглядят шикарно, но стоят копейки
Чистое стекло — не роскошь: привычка, которой нет, но она должна быть у каждого
Больше, чем возраст: сохраняем сексуальность, чувственность и харизму после 30
Подоспел инвестор? Как ЕБРР планирует трансформировать молдавский порт Джурджулешты
Врата в ад: как древние микроорганизмы Сибири угрожают человечеству
Мечтали о пляже Ла Пелоса? Узнайте условие, чтобы не сорвалась поездка на Сардинию
Забытый аромат Остравы: история почти исчезнувших кафе, которые скоро снова оживут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.