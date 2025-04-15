Подоспел инвестор? Как ЕБРР планирует трансформировать молдавский порт Джурджулешты

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил международный тендер для поиска нового инвестора для ключевого молдавского порта — Международного свободного порта Джурджулешты.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Bukit Merah, Singapore

Банк запустил структурированный процесс слияний и поглощений, чтобы найти стратегических и финансовых инвесторов, которые смогут поддержать долгосрочное развитие этого важного актива для Молдавии.

Инвестора ищут в тесном сотрудничестве с правительством Молдавии, учитывая все аспекты будущей коммерческой деятельности и правовую базу работы порта. ЕБРР отметил, что с момента приобретения порта в 2021 году он значительно повысил его эффективность, объемы пропускной способности и прибыльность. Банк продолжает стремиться привлечь авторитетных инвесторов для дальнейшей трансформации порта в конкурентоспособный центр торговли.

Консультантом по продаже порта выступает Райффайзенбанк. Порт обрабатывает более 70% молдавского импорта и экспорта, обеспечивая поставки различных грузов. Его стратегическая роль в регионе возросла, и он хорошо позиционирован для поддержки восстановления Украины.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря на левом берегу рек Прут и Дунай. Это единственный порт Молдавии с выходом к Черному морю, образованный в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья. Порт включает нефтяной терминал, два зерновых терминала и бизнес-парк, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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