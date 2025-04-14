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Просто климат не позволяет! Какие продукты Россия активно завозит из 5 стран

1:11
Экономика

Агроэксперт Илья Березнюк рассказал, что Россия активно импортирует продукты из таких стран, как Турция, Эквадор, Вьетнам, Бразилия и Парагвай.

Апельсиновый напиток
Фото: commons.wikimedia.org by pixnio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апельсиновый напиток

Это связано с тем, что некоторые продукты просто не могут расти в нашей стране из-за климатических условий.

На российском рынке лимоны, апельсины и другие цитрусовые составляют целых 50% импорта из Турции. Кроме этого, мы налаживаем поставки радужной форели: в 2024 году из 105 тысяч тонн лососевых, 65 тысяч тонн составила охлажденная и мороженая форель из Турции.

Эквадор является настоящим лидером в поставках бананов, обеспечивая 96-98% импорта. А кофе из Вьетнама занимает 46% нашего рынка, в то время как Бразилия и другие дружественные страны добавляют еще 20%.

Несмотря на то что Россия увеличивает объемы выращивания сои, зависимость от иностранных поставок сохраняется, и основная часть продукции поступает из Парагвая и Бразилии, пишет RT.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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