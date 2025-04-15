Закон против крипты: в России будут изымать цифровые активы

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России был предложен законопроект, предусматривающий изъятие криптовалюты у подозреваемых и обвиняемых в уголовных делах.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин на клавиатуре ноутбука

Законопроект уже был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Согласно документу, криптовалюта признается имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Основной целью этой инициативы является предотвращение проведения операций с криптовалютой фигурантами уголовных дел, пишет РБК.

Следователи смогут изымать устройства, на которых хранится цифровая валюта, либо же переводить криптовалюту на специально назначенный адрес-идентификатор, что обеспечит её сохранность.

Изъятие будет проводиться с участием специалистов, которые определят необходимые меры для сохранности криптовалюты с учетом её особенностей.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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