Миллиарды евро повисли в воздухе: Евросоюз приостановил тарифы против США

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз приостанавливает на три месяца свои ответные меры в отношении импорта из США, начиная с 14 апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Это решение было принято для того, чтобы предоставить возможность для переговоров между ЕС и США, как сообщает пресс-служба Еврокомиссии. В общей сложности приостановленные контрмеры касаются американского экспорта на сумму 21 миллиард евро.

Напомним, что в начале апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы с минимальной ставкой в 10% на товары из большинства стран, обозначив этот шаг как часть стратегии экономической независимости США.

В ответ Совет ЕС утвердил первый пакет пошлин на американские товары, который должен был вступить в силу 15 апреля.

Однако в своем последнем заявлении Трамп сообщил, что приостанавливает ограничения на 90 дней для более чем 75 стран, которые не ввели ответные пошлины, и снижает их на 10%.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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