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Газ из России — назад в Европу: крупнейшие компании ЕС готовы к новому союзу с Москвой

2:11
Экономика

Руководители крупнейших компаний Европы всё активнее выступают за возобновление поставок природного газа из России. По данным агентства Reuters, представители промышленного сектора прямо говорят о необходимости заключения новых контрактов с "Газпромом", несмотря на ранее озвученные планы Евросоюза полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Планы ЕС буксуют

Изначально в Брюсселе рассчитывали заменить поставки из России сжиженным природным газом (СПГ) из США и Катара. Однако реализация этой стратегии столкнулась с трудностями. Переговоры с Катаром, как сообщают источники Reuters, зашли в тупик. А нарастающая торговая конфронтация между США и ЕС, подогреваемая агрессивной риторикой бывшего президента Дональда Трампа, лишь усугубляет ситуацию.

Что предлагает бизнес

Исполнительный вице-президент французской энергетической корпорации Engie Дидье Олло уверен: Евросоюзу следует пересмотреть политику энергозамещения. Он считает разумным вернуться к импорту российского газа в объёме 60-70 млрд кубометров в год. Это обеспечило бы 20-25% потребностей ЕС — при том, что до начала конфликта на Украине этот показатель достигал 40%.

Похожей позиции придерживается и глава TotalEnergies Патрик Пуйан, который также поддержал идею частичного восстановления поставок.

К восстановлению энергетического сотрудничества с Россией призывают и в Германии. На территории Leuna Chemical Park - одного из крупнейших промышленных центров страны — сокращения рабочих мест происходят уже пятый квартал подряд. По словам управляющего директора InfraLeuna Кристофа Гюнтера, это абсолютно беспрецедентная ситуация для немецкой химической отрасли за последние десятилетия. Он подчеркнул, что высокая стоимость газа разрушает экономику производства, а стабильные поставки — вопрос выживания сектора.

Уточнения

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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