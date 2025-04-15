Новая золотая лихорадка? Goldman Sachs предрекает взлёт цены до $3700 к концу 2025

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Goldman Sachs снова пересмотрел свои прогнозы по стоимости золота, увеличив прогноз до 3700 долларов за унцию к концу 2025 года.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Аналитики банка, как сообщает Bloomberg, также ожидают, что к середине 2026 года золото может достичь 4000 долларов за унцию. Впрочем, специалисты предупреждают, что рост цен может быть еще более стремительным.

Основными факторами, поддерживающими такой прогноз, являются высокий спрос на золото со стороны центральных банков и его роль в качестве инструмента защиты от рисков, связанных с геополитической нестабильностью и возможной рецессией.

Спотовая цена золота уже побила рекорды, превысив отметку в 3245 долларов за унцию, что подтверждает высокие ожидания относительно будущего роста стоимости этого драгоценного металла.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.