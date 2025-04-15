Зависимость ЕС от России подходит к концу? 6 мая раскроют тайную карту Брюсселя

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз планирует обнародовать свою долгожданную дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей 6 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Изначально документ предполагалось представить еще в начале 2025 года, однако этот шаг отложили, чтобы оценить влияние более жесткой политики США по отношению к Украине, а также сохранить согласие внутри самого союза.

Как отмечает агентство, новая стратегия ЕС направлена на достижение баланса между политической целью — снизить зависимость от импорта ископаемого топлива из России — и необходимостью удерживать энергорасходы промышленности на приемлемом уровне.

Среди возможных мер, обсуждаемых Еврокомиссией, — введение торговых инструментов, таких как квоты или пошлины, чтобы ограничить объем поставок. После публикации дорожной карты, как ожидается, последует разработка законопроекта, который закрепит ключевые положения стратегии в нормативной базе.

Таким образом, ЕС делает очередной шаг в сторону энергетической независимости, одновременно пытаясь минимизировать экономические риски для внутреннего рынка.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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