Зависимость ЕС от России подходит к концу? 6 мая раскроют тайную карту Брюсселя

Евросоюз планирует обнародовать свою долгожданную дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей 6 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Изначально документ предполагалось представить еще в начале 2025 года, однако этот шаг отложили, чтобы оценить влияние более жесткой политики США по отношению к Украине, а также сохранить согласие внутри самого союза.
Как отмечает агентство, новая стратегия ЕС направлена на достижение баланса между политической целью — снизить зависимость от импорта ископаемого топлива из России — и необходимостью удерживать энергорасходы промышленности на приемлемом уровне.
Среди возможных мер, обсуждаемых Еврокомиссией, — введение торговых инструментов, таких как квоты или пошлины, чтобы ограничить объем поставок. После публикации дорожной карты, как ожидается, последует разработка законопроекта, который закрепит ключевые положения стратегии в нормативной базе.
Таким образом, ЕС делает очередной шаг в сторону энергетической независимости, одновременно пытаясь минимизировать экономические риски для внутреннего рынка.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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