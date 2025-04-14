Спрос больше не драйвер: что происходит с российской экономикой

Рост потребительских расходов в России начал резко замедляться, несмотря на оптимистичную статистику за 2024 год.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Продуктовая корзина

По оперативным данным, основанным на транзакциях в платежных системах, динамика реальных — то есть скорректированных на инфляцию — затрат населения пошла на спад. Пока снижение активности не охватывает продуктовый сегмент, но это уже тревожный сигнал: потребительский рынок может перестать быть стабильной опорой для экономики.

Пока еще движок

В 2024 году потребительский спрос в России показал уверенный рост — на 6,4% по сравнению с предыдущим годом (тогда он вырос на 6,2%). Эксперты РИА Новости, подводя итоги года, учли статистику розничной торговли, рынка платных услуг и общественного питания, суммировав данные в единый показатель.

"Как и годом ранее, основной вклад в рост внесла розничная торговля, увеличившаяся на 7,2%. Сектор общепита прибавил даже больше — 9%, но его вес в структуре расходов по-прежнему невелик — всего 4,5% против 73% у розницы", — пояснили аналитики в обзоре.

Среднемесячные траты россиян в 2024 году составили 43,5 тысячи рублей на человека — это на 17% больше, чем годом ранее, при инфляции в 9,5%. Таким образом, рост расходов объясняется не только подорожанием, но и реальным увеличением потребления.

На товары в среднем уходило 31,7 тысячи рублей, на услуги — 9,8 тысячи, на питание вне дома — около 2 тысяч. Эти цифры усреднены и сильно зависят от региона, уровня доходов и состава семьи.

РЭА указывает вверх, но не вездеэ

В начале 2025 года ситуация выглядела устойчивой. По данным Центра развития Высшей школы экономики, в феврале особенно выросла розничная торговля — индекс региональной экономической активности (РЭА) здесь превысил 77%. Сектор платных услуг и строительство также показали динамику — РЭА превысил 61%. Промышленность находилась на грани стагнации (около 52%), а в оптовой торговле зафиксирован спад — впервые с конца 2022 года (ниже 40%).

Однако свежие банковские сводки рисуют другую картину: в конце марта — начале апреля потребительская активность резко снизилась. По данным Сбериндекса, с 7 по 13 апреля реальный рост расходов составил лишь 1,9% в годовом выражении. Неделей ранее он был 3,3%, еще неделей раньше — 4,9%.

Падение зафиксировано практически во всех сегментах, кроме продуктового. Снижение прослеживается и в месячной динамике: в январе рост составлял 4,6%, в феврале — 5,7%, а в марте — уже 2,6%.

Дилемма для экономики

Сегодняшняя ситуация парадоксальна: те факторы, что раньше считались благоприятными, теперь стали проблемой для финансовых властей. И наоборот — стагнация, которую прежде старались избежать, воспринимается как "здоровая коррекция".

Рост потребительского спроса, традиционно считавшийся локомотивом экономики, теперь воспринимается как угроза. Финансовые власти стремятся его сдерживать, в том числе путем ограничения кредитования, объясняя это несоответствием между спросом и возможностями предложения.

Однако политика ужесточения не дает ожидаемого эффекта в борьбе с инфляцией. Получается, что потребитель сталкивается с двойным давлением: цены растут, а кредиты становятся слишком дорогими.

Как отмечает директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков, жесткая денежно-кредитная политика и высокая инфляция оказывают давление на спрос, особенно в отношении товаров длительного пользования.

"Ставки по кредитам растут, а вместе с ними — барьеры для покупок автомобилей, техники, дорогих услуг. Также снижаются расходы на досуг и развлечения", - добавил он.

Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Линда Рыжих прогнозирует:

"Спрос на продовольствие в рознице будет расти, а на непродовольственные товары — замедляться из-за охлаждения потребительского кредитования. Зато онлайн-сегмент может показать заметный рост: от доставки еды до крупных покупок".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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