На час короче! Что предлагает депутат для женщин-матерей

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день для женщин на час с сохранением зарплаты, чтобы они могли больше времени уделять семье.

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Антропенко отметил, что современные дети часто посещают кружки или спортивные секции, и многим работающим женщинам трудно успеть проводить детей на занятия, так как их рабочий день заканчивается в одно и то же время с началом кружков.

"Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет", — рассказал депутат.

Кроме того, Антропенко подчеркнул, что женщины часто вынуждены уходить с работы раньше из-за заботы о семье, и это не всегда устраивает работодателей. По его словам, дополнительный свободный час в день нужен женщинам даже если у них нет детей, передает ТАСС.

Уточнения

Работода́тель — один из субъектов трудового права.





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