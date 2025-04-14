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Долой импорт! Как Молопак восстанавливает рынок упаковки для напитков

0:55
Экономика

Компания "Молопак" собирается построить третью очередь завода по производству упаковки в Подмосковье.

упаковка для напитков
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
упаковка для напитков

Это позволит полностью удовлетворить потребности российского рынка в упаковке для напитков. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он отметил, что в 2022 году крупнейшие европейские поставщики упаковки для длительного хранения прекратили импорт и работу на российском рынке. В ответ на это "Молопак" решил построить завод, который сможет заполнить образовавшуюся нишу.

Сейчас новое предприятие уже начинает выпуск асептической упаковки, которая станет альтернативой зарубежным аналогам. Алиханов добавил, что инвестор принял решение о строительстве третьей очереди завода, что полностью закроет потребности российского рынка в упаковке для данной продукции, пишет ТАСС.

Уточнения

Ни́ша - определённая, обычно ограниченная сфера какой-нибудь деятельности, возможность применения такой деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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