Билет в один конец! Почему Danone утратила контроль над активами в России

Французская компания Danone больше не сможет вернуться на российский рынок, так как утратила контроль над своим бывшим бизнесом в стране.
Об этом заявил Руслан Алисултанов, председатель совета директоров компании Health & Nutrition (H&N), созданной на базе активов Danone в России.
Алисултанов отметил, что Health & Nutrition успешно адаптировалась к новым условиям работы. Эксперты подчеркивают, что такая ситуация наблюдается у многих иностранных компаний, покинувших российский рынок, передает ТАСС.
Ранее президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что около трети американских компаний также лишились возможности обратного выкупа своих российских активов.
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
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