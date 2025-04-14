Чехия передала 8 бесхозных автомобилей на помощь Украине: уникальная инициатива мэра Праги

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Праги передали восемь бесхозных автомобилей организации Neohnutí z. s., которая поддерживает Украину в условиях войны, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Эти автомобили были списаны и должны были быть утилизированы после истечения срока хранения. Идея о передаче машин возникла у муниципального депутата Йиржи Птачека.

Мэр Праги Богуслав Свобода поблагодарил на церемонии всех, кто поддержал эту инициативу.

Автомобили были выбраны представителями Neohnutí во время осмотра на стоянке в Дубечах, и все они были списанным имуществом без остаточной стоимости. В Праге уже готовят новую передачу автомобилей для организации Neohnutí.

Напоминаем, что Чехия осуждает действия России на Украине и активно поддерживает Киев, хотя возможности отправки оружия и боеприпасов в настоящее время отсутствуют.

Уточнения

data-interwiki-lang="en" data-interwiki-article="Ceremony">Церемония (действие) — торжественное проведение мероприятия согласно церемониалу.



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