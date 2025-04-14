Власти Праги передали восемь бесхозных автомобилей организации Neohnutí z. s., которая поддерживает Украину в условиях войны, пишет EADaily.
Эти автомобили были списаны и должны были быть утилизированы после истечения срока хранения. Идея о передаче машин возникла у муниципального депутата Йиржи Птачека.
Мэр Праги Богуслав Свобода поблагодарил на церемонии всех, кто поддержал эту инициативу.
Автомобили были выбраны представителями Neohnutí во время осмотра на стоянке в Дубечах, и все они были списанным имуществом без остаточной стоимости. В Праге уже готовят новую передачу автомобилей для организации Neohnutí.
Напоминаем, что Чехия осуждает действия России на Украине и активно поддерживает Киев, хотя возможности отправки оружия и боеприпасов в настоящее время отсутствуют.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.