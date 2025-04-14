Зависимость, которая не отпускает: сможет ли Америка отказаться от российского урана

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

10 апреля из России в США была доставлена новая партия обогащенного урана, пишет EADaily.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Компания Tenex ("Техснабэкспорт") отгрузила более 40 тонн гексафторида урана компании Westinghouse и более 77 тонн — Framatome. Груз был доставлен специализированным судном Atlantic Navigator II, которое сейчас направляется в Хьюстон через Балтимор.

Это уже третья отгрузка российского низкообогащенного урана с момента введения взаимных санкций, и поставки возобновились в феврале. Последняя отгрузка произошла в ноябре, а продукция доставляется через Санкт-Петербург.

Несмотря на рост добычи урана в США, которая составила 676,9 тыс. фунтов (307 тонн) в четвертом квартале 2024 года — самый высокий показатель с 2018 года, страна по-прежнему зависит от России в вопросах обогащения. По данным EIA, в 2023 году российский низкообогащенный уран составил 27% на американском рынке, тогда как собственного — 28%.

США планируют избавиться от зависимости от российского урана, но не раньше 2028 года, так как закон о запрете импорта предполагает исключения. В августе 2024 года вступил в силу запрет на закупки с исключениями для американских компаний. В ноябре российское правительство ввело запрет на поставки, требуя специальные лицензии на экспорт.

Tenex должен получать специальные экспортные лицензии для каждой поставки в Centrus Energy, и американская компания сообщила, что Tenex уже получил три такие лицензии. Однако будущее дополнительных лицензий остается неопределенным, что может повлиять на способность Centrus выполнять свои обязательства по поставкам топлива для американских АЭС.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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