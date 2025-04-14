Stellantis в тисках тарифов: секретные переговоры о судьбе Alfa Romeo и Maserati — что скрывают за кулисами

2025 год должен был стать новым стартом для Stellantis, но вместо ожидаемого восстановления группа столкнулась с серьезными трудностями.
После резкого падения продаж и доходов в 2024 году ситуация усугубилась из-за высоких тарифов на импорт автомобилей, введенных администрацией Дональда Трампа. В центре этого кризиса находятся Alfa Romeo и Maserati.
Продажи этих итальянских брендов вызывают беспокойство у Stellantis. В 2024 году Alfa Romeo продала в США всего 8865 автомобилей, что на 19% меньше, чем в предыдущем году. Мировые продажи Maserati составили лишь 11 300 единиц, из которых менее 5000 были проданы в США. Эти тревожные цифры обусловлены 25% таможенными пошлинами на импорт, что негативно сказывается на обоих брендах.
В ответ на сложившуюся ситуацию Stellantis обратилась за помощью к консалтинговой фирме McKinsey, что свидетельствует о серьезных внутренних проблемах. McKinsey должно оценить влияние новых тарифов на Alfa Romeo и Maserati.
Официальное сообщение оставляет ситуацию неясной, но говорят, что за кулисами рассматриваются несколько потенциальных клиентов. Среди вариантов — партнерства с азиатскими производителями, особенно китайскими, или даже прямая продажа брендов, что еще несколько лет назад казалось немыслимым.
Alfa Romeo продолжает работу над новыми флагманскими моделями Stelvio и Giulia, однако их выпуск не ожидается до 2027 года. Maserati, в свою очередь, вынуждена пересмотреть свои амбиции в области электрификации и отменить проект электрической версии суперкара MC20, передает autoplus.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.