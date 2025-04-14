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Должники смогут спать спокойно? Госдума готовит удар по коллекторскому бизнесу

1:01
Экономика

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете коллекторской деятельности в России. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём телеграм-канале.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Согласно инициативе, банкам и микрофинансовым организациям будет запрещено продавать долги заемщиков третьим лицам. Также заемщикам хотят дать право уведомлять кредитную организацию о запрете передачи их персональных данных третьим лицам — сделать это можно будет в течение 10 дней с момента подписания кредитного договора.

По словам Нилова, нынешние методы взыскания, включающие психологическое давление и, по сути, поведенческий терроризм, необходимо прекратить на законодательном уровне.

"С коллекторами пора официально прощаться", — подчеркнул он.

Законопроект направлен на усиление защиты прав граждан и может существенно изменить практику взыскания задолженности в стране.

Уточнения

Либерально-демократическая партия России — националистическая политическая партия в Российской Федерации, с момента своего основания позиционирующая себя как оппозиционная, но фактически изначально была и остаётся фиктивной системной оппозицией, входит в Правительство с 14 мая 2024 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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