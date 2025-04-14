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Инвесторы бегут: доллар теряет доверие из-за политической бури Трампа

1:23
Экономика

Доллар США переживает неожиданный спад, и эксперты винят в этом экономический хаос, вызванный действиями Дональда Трампа.

Доллары
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Доллары

За последнюю неделю курс американской валюты упал до минимальных значений за три года по отношению к евро и с 2015 года — к швейцарскому франку.

Если еще недавно доллар и евро были на паритете, теперь европейская валюта стремится к отметке 1,14. Финансовые аналитики говорят о "любопытном случае с долларом", ведь по всем законам экономики торговые пошлины, наоборот, должны были укрепить валюту: ограничение импорта снижает спрос на иностранную валюту, а ожидания инфляции часто ведут к ужесточению монетарной политики и росту курса.

Однако в этот раз всё пошло не по сценарию. Как поясняет Мэтью Райан из финтех-компании Ebury, доллар ведет себя вопреки логике: инвесторы теряют доверие, а валюта-убежище перестала быть таковой. Вместо ожидаемого роста курс обрушился на фоне нестабильности и политической напряженности.

По мнению экспертов, сейчас подходящий момент для европейцев, чтобы путешествовать в США — если бы не экономическая турбулентность, охватившая страну, пишет La Vanguardia.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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