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Экономист раскрыл коварный план США: Россию и Китай пытаются рассорить деньгами

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Экономика

США пытаются вбить клин между Россией и Китаем, используя экономические рычаги, считает экономист МГУ Владимир Осипов.

Си Цзиньпинь и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Си Цзиньпинь и Владимир Путин

В интервью URA.RU он заявил, что частичная разморозка российских активов — это попытка повторить стратегию "обратного Никсона".

Вашингтон действует по аналогии с тем, как в 1970-х Никсону удалось разорвать союз СССР и Китая. Сейчас США пробуют сделать обратное — наладить отношения с Москвой, чтобы ослабить её связи с Пекином.

Однако, по мнению Осипова, эти усилия обречены на провал. Несмотря на неожиданные шаги, такие как выплаты дивидендов россиянам американским банком Citi, фундаментальные политические разногласия между Москвой и Вашингтоном остаются нерешёнными.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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