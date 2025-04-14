США пытаются вбить клин между Россией и Китаем, используя экономические рычаги, считает экономист МГУ Владимир Осипов.
В интервью URA.RU он заявил, что частичная разморозка российских активов — это попытка повторить стратегию "обратного Никсона".
Вашингтон действует по аналогии с тем, как в 1970-х Никсону удалось разорвать союз СССР и Китая. Сейчас США пробуют сделать обратное — наладить отношения с Москвой, чтобы ослабить её связи с Пекином.
Однако, по мнению Осипова, эти усилия обречены на провал. Несмотря на неожиданные шаги, такие как выплаты дивидендов россиянам американским банком Citi, фундаментальные политические разногласия между Москвой и Вашингтоном остаются нерешёнными.
Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.
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Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.