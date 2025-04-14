Ту-154, Ил-62 и Ан-24 — герои небесной эпохи

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В небе над СССР гудели крылатые титаны. Советские пассажирские лайнеры были больше, чем просто транспорт — это были символы прогресса, гордости и единства огромной страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ту-154

Их знали в лицо, узнавали по звуку и встречали с уважением. Ту-154, Ил-62 и Ан-24 — эти машины стали настоящими героями неба СССР, подарив миллионам граждан первые впечатления от полёта.

Ту-154 — реактивный универсал

Созданный как замена Ту-104 и Ил-18, Ту-154 стал главной "рабочей лошадкой" советской гражданской авиации. Скоростной, мощный и выносливый, он уверенно садился как в Армении, так и на заснеженной полосе в Норильске.

Его легко узнавали по трём хвостовым двигателям и характерному гулу на взлёте. На нём летали и на юг, и в столицу, и в командировки — для миллионов пассажиров он стал символом настоящего полёта.

Ил-62 — флагман дальних маршрутов

Четыре двигателя в хвосте, стремительный силуэт и дальность полёта до 10 000 км — Ил-62 открывал для граждан СССР весь мир. Он стал первым межконтинентальным пассажирским самолётом страны, совершая рейсы в Гавану, Нью-Йорк, Пекин и Париж.

Часто именно на нём летали первые лица государства. Надёжный, солидный, он ассоциировался с престижем и дальними странами.

Где бы ни приземлился Ил-62, сразу было понятно — прилетел Советский Союз.

Ан-24 — крылатый трудяга провинций

Без него не обошлась бы ни одна окраина страны. Ан-24 — надёжный турбовинтовой самолёт, созданный для региональных перевозок. Он мог взлетать и садиться даже на грунтовые и укороченные полосы.

Его часто использовали для рейсов в северные районы, на Дальний Восток и в Сибирь.

Да, шумный. Да, вибрации. Но он был там, где остальные не справлялись.

Советская авиация — это не просто техника, это эмоции поколения: Ту-154, Ил-62 и Ан-24 были небесными мостами, соединявшими города, судьбы и эпохи.

Они до сих пор вызывают уважение, ностальгию — и желание снова услышать тот самый гул, от которого замирало сердце.

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