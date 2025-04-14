Забудьте про made in China: Apple сделала гигантскую ставку на Индию

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Apple продолжает активно диверсифицировать производство, снижая зависимость от китайских заводов. В 2024 году компания произвела в Индии iPhone на сумму $22 млрд — это почти на 60% больше, чем в предыдущем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Как отмечает Bloomberg, рост индийского производства подтверждает курс компании на расширение сборки в других регионах. Основными партнерами Apple в Индии остаются Foxconn и Tata Group, которые наращивают мощности и оптимизируют логистику.

Тем временем торговая напряжённость между США и Китаем продолжает нарастать. Среди товаров, сильнее всего пострадавших от взаимных пошлин, оказались смартфоны, игровые приставки, тостеры и даже экзотические позиции вроде меха барсука.

Особенно пострадали поставки iPhone: в 2024 году они стали крупнейшей категорией импорта в США из Китая, достигнув $41 млрд.

Аналитики отмечают, что Apple, как и другие крупные технологические компании, старается смягчить влияние торговой войны, перенося часть сборки в другие страны Азии. Индия, при поддержке правительства и инвестиционных программ, становится главным бенефициаром этого сдвига.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.



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