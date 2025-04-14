Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рестораны СССР. Что можно было заказать на 1 рубль
Вождение не про реакцию, а про интуицию — и других водителей
Тренируем пресс дома: 7 простых упражнений для невероятного результата
Щепотка в кофе — и вы укрепите сердце и снизите сахар: польза корицы, о которой не говорят
Чтобы были мои, а не чужие: Розенбаум раскрыл тайный смысл регистрации строчек из своих песен на фоне важного события
Эти растения для живой изгороди превратят ваш участок в секретный уголок — соседи ничего не увидят
Агрессия вашей кошки: 3 вещи, которые заставляют её превращаться в хищника
Миллион лет под землёй: источник энергии, который может изменить весь мир
Как вырастить рассаду астр, чтобы клумба зацвела раньше

Забудьте про made in China: Apple сделала гигантскую ставку на Индию

1:23
Экономика

Apple продолжает активно диверсифицировать производство, снижая зависимость от китайских заводов. В 2024 году компания произвела в Индии iPhone на сумму $22 млрд — это почти на 60% больше, чем в предыдущем году.

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

Как отмечает Bloomberg, рост индийского производства подтверждает курс компании на расширение сборки в других регионах. Основными партнерами Apple в Индии остаются Foxconn и Tata Group, которые наращивают мощности и оптимизируют логистику.

Тем временем торговая напряжённость между США и Китаем продолжает нарастать. Среди товаров, сильнее всего пострадавших от взаимных пошлин, оказались смартфоны, игровые приставки, тостеры и даже экзотические позиции вроде меха барсука.

Особенно пострадали поставки iPhone: в 2024 году они стали крупнейшей категорией импорта в США из Китая, достигнув $41 млрд.

Аналитики отмечают, что Apple, как и другие крупные технологические компании, старается смягчить влияние торговой войны, перенося часть сборки в другие страны Азии. Индия, при поддержке правительства и инвестиционных программ, становится главным бенефициаром этого сдвига.

Уточнения

Apple (МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Российский шоу-бизнес
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Автобусы СССР. ЛиАЗ и ЛАЗ — любимцы советских пассажиров Дмитрий Плотников
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Последние материалы
Как выбрать купальник по типу фигуры: пляжный гайд, который избавит от комплексов
Коссовский салат: не просто закуска, а целый обед в одной миске
Ваше постельное бельё быстро изнашивается? Проверьте себя, не допускаете ли эти ошибки
Оверсайз, накидка или классика? Найди пальто, которое не выйдет из моды
Сводка с фронта: Киев устроил в Сумах кровавую провокацию с мирными, Зеленский запретил упоминать Курскую операцию
Ваши тренировки станут в разы круче: добавляем приседания и получаем 6 суперэффектов
Басков сбросил вес против воли: певец назвал истинную причину своих резких перемен
Пышный, сочный, цитрусовый: этот манник собирает комплименты
Забудьте о вони из холодильника навсегда: секретный трюк с кухонным продуктом за 5 копеек
Не припарковал, а подарил: всплеск угонов авто в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.