Сделка с IKEA повлияла на финансовые показатели Лузалес — секреты успеха

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

ООО "Лузалес" из Сыктывкара, производитель пиломатериалов и деревянной мебели, по итогам 2024 года увеличило выручку на 21,3%, достигнув 9,222 млрд рублей.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диалог мужчины и женщины

Однако чистая прибыль сократилась на 9,1% и составила 239 млн рублей. Себестоимость продаж выросла на 23,2% и составила 5,603 млрд рублей, а валовая прибыль увеличилась на 18,3% до 3,619 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании увеличились на 1,3% до 6,23 млрд рублей, а краткосрочные — на 8,3% до 4,467 млрд рублей.

Также сообщалось, что весной 2023 года "Лузалес" завершил сделку по покупке двух активов шведской компании IKEA: "IKEA Тихвин" и "IKEA Вятка". Теперь фабрики выпускают мебель для учебных заведений и товары для маркетплейсов, пишет "Интерфакс".

"Лузалес" — одно из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий в Коми, основанное в 1999 году. Оно занимается лесозаготовкой, вывозом лесопродукции и переработкой. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Мария Семенюк.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.