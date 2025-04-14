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27 млрд рублей прибыли: как Ви Фрай покорил рынок картофеля фри

2:00
Экономика

Компания "Ви Фрай", которая раньше была "дочкой" ушедшего из России нидерландского производителя картофеля фри Lamb Weston Maijor, в 2024 году заработала 27,283 млрд рублей.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Это на 29% больше по сравнению с 2023 годом, когда выручка составила 21,172 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла почти в 1,4 раза — до 13,339 млрд рублей с 9,698 млрд рублей в прошлом году, что впервые привело к двузначному значению.

Завод по производству картофеля фри был запущен в Липецкой области в апреле 2018 года и способен перерабатывать 200 тыс. тонн картофеля в год. В него было вложено 8,7 млрд рублей.

В начале 2021 года "Белая дача трейдинг" вышла из состава акционеров и продала свою долю Владимиру Цыганову. LWM вышла из бизнеса в сентябре 2022 года, и теперь 75,1% компании принадлежит Цыганову, а 24,9% — гендиректору Ирине Ван дер Берг.

Кроме того, "Ви Фрай" владеет компанией "ВГ" в Тамбовской области, которая обеспечивает завод картофелем. По отчетности "ВГ", выручка в 2024 году составила 363,345 млн рублей, увеличившись с 277,819 млн рублей в прошлом году, а чистая прибыль возросла до 14,182 млн рублей с 1,774 млн рублей, пишет "Интерфакс".

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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