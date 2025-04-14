Новая энергетическая эра: как Белоруссия разрабатывает планы для второй АЭС

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Белоруссии обсуждают два варианта строительства второй атомной электростанции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщил Алексей Полищук, директор Второго департамента стран СНГ МИД России, передает РИА Новости"

Первый вариант — это расширение действующей БелАЭС в Островце путем строительства третьего энергоблока. Второй вариант — возведение новой двухблочной станции в Могилевской области. Для обсуждения всех технических и финансовых вопросов создана экспертная рабочая группа из профильных ведомств двух стран.

Работа над технико-экономическим обоснованием проекта должна завершиться к середине 2025 года. Полищук отметил, что у группы уже было несколько встреч, на которых обсуждались важные аспекты проекта: выбор площадки, тип реакторов, сроки строительства и финансовые параметры. В данный момент Минэнерго Белоруссии разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, опираясь на результаты заседаний.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор — устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.





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