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Новая энергетическая эра: как Белоруссия разрабатывает планы для второй АЭС

1:03
Экономика

В Белоруссии обсуждают два варианта строительства второй атомной электростанции.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Об этом сообщил Алексей Полищук, директор Второго департамента стран СНГ МИД России, передает РИА Новости"

Первый вариант — это расширение действующей БелАЭС в Островце путем строительства третьего энергоблока. Второй вариант — возведение новой двухблочной станции в Могилевской области. Для обсуждения всех технических и финансовых вопросов создана экспертная рабочая группа из профильных ведомств двух стран.

Работа над технико-экономическим обоснованием проекта должна завершиться к середине 2025 года. Полищук отметил, что у группы уже было несколько встреч, на которых обсуждались важные аспекты проекта: выбор площадки, тип реакторов, сроки строительства и финансовые параметры. В данный момент Минэнерго Белоруссии разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, опираясь на результаты заседаний.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор — устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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