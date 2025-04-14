Нефтяной кризис: как снижение цен повлияет на кошельки россиян

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нефть подешевела на $11, и это может негативно сказаться на нефтегазовых доходах России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

В Пермском крае ожидают значительное повышение цен на бензин — от 7 до 12-15%. Такой прогноз дала старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

Снижение цен на нефть может привести к тому, что нефтеперерабатывающим компаниям придется компенсировать больше затрат на производство. Это, в свою очередь, увеличит себестоимость нефти и снизит доходы государства от ее реализации. Если субсидии для нефтепереработчиков будут сокращены, то они могут переложить свои затраты на потребителей. В противном случае, если субсидии сохранятся, может произойти снижение переработки, что приведет к дефициту нефтепродуктов.

Также стоит учитывать сезонный фактор: весной начинается сезон строительства и сельскохозяйственных работ, что увеличивает потребление бензина. Юлия Стародумова отметила, что рост цен в ПФО в апреле уже ощутим, и дальнейшие тенденции будут зависеть от государственной политики.

Политические факторы могут оказать большее влияние, чем экономические, особенно в отношении демпфера и регулирования цен на топливо. Правительство может попытаться ограничить рост цен, чтобы поддержать сельхозпроизводителей и сохранить комфортную обстановку в стране, пишет РБК.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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