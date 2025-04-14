Где микрозаймы не в цене? Названы регионы с наименьшей популярностью МФО

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года россияне стали запрашивать в микрофинансовых организациях в среднем по 9 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Максимальная сумма займа возросла на 25%, достигнув 75 тыс. рублей. Объем выдач микрозаймов увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что, несмотря на рост сумм займов, средний срок их заимствования сократился: россияне стали брать микрозаймы в среднем на 21,7 дня вместо 25,5 дней годом ранее. Это говорит о том, что люди все чаще используют микрозаймы для быстрого покрытия мелких расходов, а не для долгосрочных покупок.

Наименьший спрос на микрозаймы наблюдается в Чукотском и Ненецком округах, Республике Ингушетия, Еврейской автономной области и Магаданской области, что связано с небольшой численностью населения. Наибольшей популярностью МФО пользуются у жителей Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, а также Свердловской, Ростовской, Челябинской и Иркутской областей.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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