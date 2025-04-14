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Потребительский бум в Адыгее: кто ещё в числе победителей

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Экономика

Адыгея заняла первое место в рейтинге российских регионов по уровню потребительского спроса.

Магазин
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info
Магазин

Согласно исследованию РИА Новости, в этом регионе спрос увеличился на 20,7%. Значительный рост также зафиксирован в Карачаево-Черкесии, где он составил 11,7%.

В пятерку лидеров вошли следующие регионы:

- Башкортостан с ростом на 11,2%,
- Челябинская область с увеличением на 10,8%,
- Тульская область, где спрос вырос на 10,4%.

Исследования показали, что Адыгея, а также Тульская и Челябинская области демонстрируют заметное увеличение оборотов розничной торговли. В то время как в Карачаево-Черкесии и Республике Башкортостан наблюдается значительный рост в сфере общественного питания.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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