Потребительский бум в Адыгее: кто ещё в числе победителей

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Адыгея заняла первое место в рейтинге российских регионов по уровню потребительского спроса.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info Магазин

Согласно исследованию РИА Новости, в этом регионе спрос увеличился на 20,7%. Значительный рост также зафиксирован в Карачаево-Черкесии, где он составил 11,7%.

В пятерку лидеров вошли следующие регионы:

- Башкортостан с ростом на 11,2%,

- Челябинская область с увеличением на 10,8%,

- Тульская область, где спрос вырос на 10,4%.

Исследования показали, что Адыгея, а также Тульская и Челябинская области демонстрируют заметное увеличение оборотов розничной торговли. В то время как в Карачаево-Черкесии и Республике Башкортостан наблюдается значительный рост в сфере общественного питания.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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