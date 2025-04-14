Карьера или идеалы? Почему иностранцы выбирают для работы Россию в 2025 году

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024–2025 годах наблюдается рост интереса иностранных квалифицированных специалистов из Европы и США к работе в России.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двое жмут руки

Эксперты прогнозируют, что привлекательность работы в России для некоторых топ-менеджеров из Европы может продолжить расти, если экономическая и геополитическая ситуация не ухудшится. Однако уровень интереса все еще значительно ниже, чем в 2021 году, до введения санкций.

Согласно информации агентства Addwise, зарубежные топ-менеджеры проявляют интерес к различным направлениям на российском рынке. В первом квартале 2025 года агентство зафиксировало более 20 запросов от управленцев из США, Швейцарии, Италии и Франции о поиске работы. Многие профессионалы с международным опытом и дипломами MBA рассматривают вакансии в российских компаниях как возможность для карьерного роста, в отличие от 2023 года.

Партнер executive search компании Kontakt InterSearch Ольга Сабинина отметила, что они регулярно ищут руководителей уровня CEO-1 и наблюдают значительный интерес со стороны тех, кто долгое время жил за границей, сохранил при этом русский язык и культуру.

Агентство Addwise выделяет несколько причин, по которым российский рынок интересен иностранным специалистам: финансовые возможности и развитие бизнеса, более высокий уровень образования для детей и более сбалансированная среда по вопросам расового представительства, вероисповедания и гендерной принадлежности, передает РБК.

Уточнения

Топ-менеджмент (англ. top management), исполнительный менеджмент (англ. executive management) или старший менеджмент (англ. senior management) — группа руководителей высшего уровня иерархии бизнеса, которые обладают определённой властью и полномочиями для эффективного управления организацией, и имеют в своём распоряжении совет директоров и/или акционеров.





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